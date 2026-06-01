Changan Nevo Q05 Siap Mengincar Pasar SUV Listrik di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Changan terus menunjukkan tajinya di pasar kendaraan listrik global. Terbaru, mereka merilis Nevo Q05 di Thailand.

Amunisi baru itu disiapkan untuk bersaing di segmen SUV listrik kompak yang kini makin ramai, termasuk di pasar Indonesia.

Banyak menyebut, Nevo Q05 segera mrngaspal di beberapa negara termasuk Indonesia.

Dengan dimensi panjang 4.435 mm, lebar 1.855 mm, tinggi sekitar 1.600 mm, serta wheelbase 2.735 mm, Nevo Q05 masuk ke kategori SUV kompak.

Ukuran tersebut membuatnya berhadapan langsung dengan sejumlah pemain yang sudah lebih dahulu dikenal, seperti BYD Atto 3, Chery Omoda E5, hingga MG ZS EV.

Dari sisi desain, Nevo Q05 tampil modern lewat bahasa rancangan Digital Flying Wing 2.0.

Bagian depan mengadopsi gril tertutup khas mobil listrik, dipadukan lampu DRL memanjang dan lampu utama LED berdesain ramping yang memberi kesan futuristis.

Masuk ke kabin, suasana minimalis langsung terasa.