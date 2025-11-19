menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Changan Resmi Masuk di Indonesia Lewat Indomobil Group, Bawa 2 Mobil Listrik

Changan Resmi Masuk di Indonesia Lewat Indomobil Group, Bawa 2 Mobil Listrik

Changan Resmi Masuk di Indonesia Lewat Indomobil Group, Bawa 2 Mobil Listrik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
produsen mobil asal China, Changan secara resmi masuk ke pasar tanah air pada Rabu (19/11). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pasar otomotif Indonesia tampaknya akan semakin ramai. Sebab, produsen mobil asal China, Changan secara resmi masuk ke pasar tanah air pada Rabu (19/11).

Kehadiran Changan di Indonesia diperkuat melalui kemitraan strategis dengan Indomobil Group.

Sebagai awalnya, Changan memperkenalkan dua mobil listrik sekaligus, yakni Deepal SO7 dan Lumin.

Baca Juga:

Senior Executive Vice President Changan Automobile, Ye Pei mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis dalam perkembangan mobilitas hijau di Asia Tenggara.

"Kami berkomitmen membangun fondasi yang kuat yang mencakup produk, teknologi, dan layanan berkelas dunia untuk mendukung transisi menuju elektrifikasi di Indonesia,” kata Ye Pei di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan akan mengakomodir kebutuhan konsumen dalam negeri, fasilitas pendukung seperti diler dan program layanan akan diperbanyak.

Baca Juga:

Komitmen Changan untuk berkiprah dalam jangka waktu panjang diperkuat rencana perakitan lokal lini kendaraan mereka di Tanah Air

Selain itu, kata dia, kendaraan yang diproduksi dirancang untuk konsumen urban modern yang mencari perpaduan gaya, efisiensi, dan kenikmatan berkendara.

produsen mobil asal China, Changan secara resmi masuk ke pasar tanah air pada Rabu (19/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI