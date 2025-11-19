Changan Resmi Masuk di Indonesia Lewat Indomobil Group, Bawa 2 Mobil Listrik

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pasar otomotif Indonesia tampaknya akan semakin ramai. Sebab, produsen mobil asal China, Changan secara resmi masuk ke pasar tanah air pada Rabu (19/11).

Kehadiran Changan di Indonesia diperkuat melalui kemitraan strategis dengan Indomobil Group.

Sebagai awalnya, Changan memperkenalkan dua mobil listrik sekaligus, yakni Deepal SO7 dan Lumin.

Senior Executive Vice President Changan Automobile, Ye Pei mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis dalam perkembangan mobilitas hijau di Asia Tenggara.

"Kami berkomitmen membangun fondasi yang kuat yang mencakup produk, teknologi, dan layanan berkelas dunia untuk mendukung transisi menuju elektrifikasi di Indonesia,” kata Ye Pei di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan akan mengakomodir kebutuhan konsumen dalam negeri, fasilitas pendukung seperti diler dan program layanan akan diperbanyak.

Komitmen Changan untuk berkiprah dalam jangka waktu panjang diperkuat rencana perakitan lokal lini kendaraan mereka di Tanah Air

Selain itu, kata dia, kendaraan yang diproduksi dirancang untuk konsumen urban modern yang mencari perpaduan gaya, efisiensi, dan kenikmatan berkendara.