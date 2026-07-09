Changan Susun Langkah Bertahap Demi Merebut Hati Konsumen Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Changan Indonesia memilih bermain dengan strategi jangka panjang untuk membangun pijakan di pasar otomotif nasional.

Sebagai pendatang baru yang efektif beroperasi sekitar enam bulan, Changan tak hanya mengejar penjualan, tetapi juga fokus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap merek.

Head of Marketing Changan Indonesia Rizal Mulyadi mengakui tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan pengenalan merek dan produk.

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Oleh karena itu, perusahaan akan terus memperluas jaringan diler sekaligus melengkapi portofolio kendaraan agar makin dekat dengan kebutuhan pasar.

"Sebagai brand baru kami memang membutuhkan waktu dan kerja keras. Fokus kami saat ini memperkenalkan Changan kepada masyarakat."

"Selain itu, memperbanyak jaringan diler, serta menghadirkan produk yang semakin lengkap," ujar Rizal saat media drive Deepal S05 di Jawa Barat.

Langkah tersebut akan berlanjut dalam waktu dekat. Changan memastikan bakal membawa kejutan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 akhir Juli mendatang.

Meski belum membeberkan detailnya, Rizal memberi sinyal akan ada model atau inovasi baru yang diperkenalkan.