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Changan Tampil Maksimal di Panggung GIIAS Bandung 2026

Changan Tampil Maksimal di Panggung GIIAS Bandung 2026
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Changan Nevo Q05 di GIIAS Bandung 2026. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab kebutuhan mobilitas warga Priangan yang dinamis dan fleksibel, Changan melanjutkan partisipasinya ke panggung GIIAS Bandung 2026 di Sudirman Grand Ballroom (9-13/9).

Melalui garapan Indomobil Group, merek otomotif global itu memboyong dua amunisi SUV elektrifikasi terbarunya: Changan Deepal S05 dan Changan Nevo Q05.

"Lewat ajang ini, kami ingin membawa pilihan kendaraan listrik yang benar-benar relevan dengan ritme hidup warga Bandung," kata CEO Changan Indonesia Setiawan Surya, dalam keterangannya, Kamis (10/9).

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Bagi yang menyukai estetika, Changan Deepal S05 langsung mencuri perhatian lewat desainnya yang memenangkan Germany iF Design Award 2025.

Proporsinya pas, tampak mewah dari luar, tetapi sangat lapang di dalam.

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Menariknya, SUV ini hadir dalam dua opsi teknologi: listrik murni (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Varian REEV menjadi penyelamat bagi Anda yang hobi touring tanpa cemas kehabisan daya.

Changan melanjutkan partisipasinya ke panggung GIIAS Bandung 2026 di Sudirman Grand Ballroom (9-13/9).

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