Changhong Tunjuk Rossa Sebagai Brand Ambassador

jpnn.com, JAKARTA - Produsen peralatan elektronik rumah tangga terkemuka, Changhong Indonesia, terus memperkukuh komitmennya dalam menghadirkan inovasi teknologi untuk keluarga Indonesia.

Mengusung semangat baru di pertengahan tahun ini, Changhong secara resmi menunjuk Diva pop kenamaan Indonesia, Rossa sebagai Brand Ambassador eksklusif melalui kampanye bertajuk “Langgeng Bersama”. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis Changhong untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat melalui sosok yang inspiratif, hangat, dan dicintai lintas generasi.

Kampanye “Langgeng Bersama” dirancang sebagai wujud dedikasi Changhong untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari momen kebersamaan keluarga. Peluncuran kampanye ini ditandai dengan perilisan Digital Video Commercial (DVC) yang menyentuh hati, di mana Rossa tampil hangat menghabiskan waktu bersama putrinya, Raina.

Video ini merepresentasikan bagaimana kehadiran inovasi teknologi pintar dari Changhong, mulai dari Smart TV berlayar lebar yang memanjakan mata, hingga perangkat pendingin dan perabot rumah tangga lainnya yang elegan, turut mampu memberikan kenyamanan ekstra dan senantiasa setia menemani setiap fase kehidupan keluarga modern.

“Kami sangat bangga dapat menyambut Rossa ke dalam keluarga besar Changhong Indonesia. Karakter Rossa yang tangguh, elegan, namun selalu mengutamakan kehangatan keluarga sangat sejalan dengan visi kami. Melalui kampanye ‘Langgeng Bersama’, kami ingin menyampaikan pesan bahwa Changhong bukan sekadar peralatan elektronik, melainkan saksi bisu dari setiap momen berharga di rumah yang awet dan bertahan lintas generasi,” kata Chief Executive Officer Changhong Indonesia Vaclav Lian.

Lebih dari sekadar visual kampanye, pembuktian nyata dari komitmen "Langgeng" ini diwujudkan secara konkret oleh Changhong melalui peluncuran program purnajual luar biasa bernama Garansi Langgeng.

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Melalui program ini, Changhong melakukan gebrakan dengan memberikan upgrade masa perlindungan yang sangat signifikan dibandingkan sebelumnya. Langkah revolusioner ini sekaligus mengukuhkan posisi Changhong sebagai merek elektronik pertama di Indonesia yang berani memberikan jaminan garansi sepanjang ini secara menyeluruh untuk semua lini produk utamanya (TV, AC, Kulkas, dan Mesin Cuci).

Peningkatan fantastis dari program Garansi Langgeng mencakup: