Charged Indonesia Meluncurkan Motor Listrik Maleo S, Punya Jangkauan Lebih Jauh

jpnn.com, JAKARTA - Charged Indonesia mengawali 2026 dengan meluncurkan motor listrik baru, Maleo S 2026 di Jakarta pada Kamis (29/1).

Model baru tersebut merupakan pengembangan lebih baik dari model sebelumnya.

CEO Grup Charged Indonesia, CY mengungkapkan Charged Maleo merupakan tulang punggung dari jajaran produk Charger.

Pada akhir 2025, motor listrik Charged telah mengurangi polusi kendaraan konvensional lebih dari 200 juta kilometer,

Oleh karena itu, CY berkomitmen berkomitmen untuk menyempurnakan dan mengembangkan produk-produknya. Salah satunya Maleo S.

"Pada awal 2026, kami meluncurkan Charged Maleo S, yang merupakan pengembangan yang lebih baik dari Charged Maleo," ungkap CY dalam siaran persnnya, Kamis.

Nama 'Maleo S' mengikuti tradisi Charged Indonesia dalam menamai produk-produknya berdasarkan hewan endemik dan langka di Indonesia.

Huruf "S" adalah singkatan dari Superior, yang menandakan peningkatan yang signifikan dibandingkan pendahulunya.