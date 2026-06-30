Charged Ndara Hadir di Indonesia, Motor Listrik Bergaya Naked Harga Rp 70 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Charged Indonesia resmi meramaikan segmen motor sport listrik melalui kehadiran Charged Ndara.

Motor bergaya naked yang mengusung performa tinggi dengan harga mulai Rp 69 juta on the road (OTR) Jakarta.

Motor listrik itu diklaim mampu memproduksi tenaga puncak 11.000 watt dan melesat hingga kecepatan maksimum 125 kpj.

Charged menyebut Ndara dirancang untuk menghadirkan sensasi berkendara yang tetap sporty, tanpa meninggalkan aspek ramah lingkungan.

CEO Grup Charged Indonesia CY Joel mengatakan Ndara menjadi produk flagship yang menunjukkan kemampuan rekayasa perusahaan, dalam mengembangkan motor listrik berperforma tinggi.

"Nama Ndara sendiri diambil dari inspirasi budaya Nusantara. Desainnya dibuat dengan mengambil karakter kuda yang identik dengan kekuatan dan keanggunan," kata Joel dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Sebelum dipasarkan, motor tersebut juga telah diuji lewat Touring Nusantara sejauh 1.200 kilometer dari Cilegon menuju Bali yang ditempuh selama lima hari.

Dari sisi fitur, Charged Ndara dibekali konektor pengisian daya Type 2, Overtaking Boost Assist, Variable Energy Regeneration, hingga SmartSync Display yang terhubung dengan ekosistem digital Charged.