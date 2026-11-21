jpnn.com, TANGERANG - Aki mobil menjadi salah satu komponen penting yang harus diperhatikan oleh setiap pemilik kendaraan.

Komponen itu berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menghidupkan mesin.

Oleh sebab itu, aki mobil harus mendapatkan perawatan, terlebih kendaraan yang jarang dikendarai.

Kendaraan terlalu lama terparkir dapat mengalami penurunan daya aki. Hal itu akibat konsumsi listrik dari berbagai komponen, seperti sistem alarm, fitur keamanan, dan perangkat elektronik lainnya.

Jika tidak dirawat dengan baik, kondisi tersebut berpotensi membuat mobil sulit dihidupkan ketika akan digunakan kembali.

Melihat kebutuhan tersebut, PT Mega Auto Prima menghadirkan solusi perawatan aki melalui produk charger aki CTEK dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

Produk ini menawarkan teknologi pengisian daya yang diklaim mampu membantu menjaga kondisi aki tetap optimal dalam jangka panjang.

Manager Operasional Mega Auto Prima Nanto Koharsono mengungkapkan Charger CTEK memiliki keunggulan dibanding produk lainnya. Perangkat itu meiliki fitur yang bisa memutus arus listrio secara otomatis atau cut-off.