jpnn.com, BANDUNG - Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Syamsul Ulum (LAZISSU) Telkom University menggelar Charity Festival 2026 bertajuk 'Aksi Berbagi Membangun Negeri' di Bandung, pada Sabtu (14/11).

Kegiatan tersebut sebagai upaya LAZISSU mengajak civitas akademika Telkom University dan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam berbagai program sosial dan kemanusiaan.

Dalam kegiatan itu, LAZISSU mengangkat lima program utama, yakni beasiswa bantu kawan, lentera cahaya, sekolah darurat NTT, berbagi paket sembako, dan layanan kesehatan gratis.

Direktur LAZISSU Ahmad Syakir Arif mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengajak masyarakat bergotong royong dalam upaya menuntaskan kemiskinan melalui aksi berbagi.

Dia menilai pembangunan negeri tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup upaya membangun harapan, membuka kesempatan, dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

“Pembangunan itu tidak hanya semata-mata tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang membangun harapan, membuka kesempatan, dan memastikan setiap orang memiliki peluang untuk hidup lebih baik,” kata Ahmad dalam keterangan resmi.

Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan berdampak.

Dia berharap keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam Charity Festival 2026 dapat memperkuat solidaritas sosial sekaligus memperluas manfaat program-program LAZISSU.