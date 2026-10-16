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Charles Desak Pemerintah Sediakan Ruang Udara Bersih Bagi Warga Terdampak Karhutla

Charles Desak Pemerintah Sediakan Ruang Udara Bersih Bagi Warga Terdampak Karhutla
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Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah menyediakan ruang dengan udara bersih di sekolah dan kantor pemerintahan bagi masyarakat yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Charles mengatakan fasilitas publik tersebut dapat dilengkapi alat penyaring udara berpartikel efisiensi tinggi (high-efficiency particulate air/HEPA) untuk mengurangi paparan asap berbahaya.

"Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak 'clean air shelters'," kata Charles di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

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Ruang perlindungan udara bersih (clean air shelters) merupakan tempat berlindung sementara yang dirancang untuk mengurangi paparan polutan udara, termasuk partikel halus dari asap karhutla.

Menurut Charles, asap karhutla dapat masuk ke dalam rumah melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi sehingga masyarakat tetap berisiko terpapar meskipun berada di dalam ruangan.

Oleh karena itu, penyediaan ruang dengan udara yang lebih bersih diperlukan sebagai salah satu langkah perlindungan kesehatan selama kebakaran masih berlangsung.

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Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan fasilitas tersebut terutama dibutuhkan kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.

Dia juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memanfaatkan bangunan publik yang telah tersedia tanpa harus mendirikan gedung baru.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah menyediakan ruang dengan udara bersih bagi warga terdampak karhutla.

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