Charles Honoris Berharap Sudaryono Mempercepat Pembenahan Tata Kelola MBG

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mempercepat evaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG),

"Harapan saya, di bawah kepemimpinan beliau BGN dapat mempercepat pembenahan tata kelola Program MBG secara menyeluruh," kata Charles melalui layanan pesan, Rabu (22/7).

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa Program MBG pada prinsipnya memiliki tujuan baik, tetapi ada berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan.

Menurut Charles, beberapa hal prioritas yang perlu diperbaiki ialah memastikan keamanan pangan, memperkuat transparansi pengelolaan anggaran, menyelesaikan persoalan yang dihadapi mitra.

"Kemudian, memastikan program benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan dari sisi fiskal," ungkap legislator dari Daerah Pemilihan III DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu), itu

Dia pun memastikan Komisi IX DPR akan menjalankan fungsi pengawasan dan siap bekerja sama dengan kepala BGN baru untuk menuntaskan berbagai persoalan dalam Program MBG. "Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sudaryono atas amanah sebagai kepala BGN," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7). Sudaryono dilantik menggantikan Nanik S Deyang yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan kepala BGN karena alasan kesehatan.

Pengangkatan Sudaryono sebagai kepala BGN berdasarkan Keppres Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BGN.