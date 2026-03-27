Charles & Keith Merilis Koleksi Kapsul 2026: Terinspirasi dari Suasana Senja

jpnn.com, JAKARTA - Charles & Keith menghadirkan koleksi kapsul edisi 2026 yang menitikberatkan pada ketenangan, kehangatan, dan makna kebersamaan.

Lewat pendekatan desain lembut dan tegas yang terinspirasi dari suasana senja dan detail geometris khas arsitektur Timur Tengah.

Koleksi mengusung palet warna netral yang diperkaya aksen burgundy, champagne, dan teal.

Perpaduan warna tersebut dipertegas lewat permainan tekstur, termasuk elemen anyaman dan sentuhan material satin yang mendominasi sejumlah produk.

Hasilnya, tampilan yang sederhana dan tetap berkarakter.

Sorotan utama hadir pada lini tas yang mengedepankan siluet feminin terstruktur.

Model seperti Eilian Satin Braided Top Handle Bag tampil dengan detail pegangan anyam yang memberi kesan elegan.

Sementara itu, Taisia Satin Chain-Strap Envelope Bag menawarkan desain lebih modern melalui aksen rantai metal yang clean.