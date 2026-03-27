menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Perempuan » Charles & Keith Merilis Koleksi Kapsul 2026: Terinspirasi dari Suasana Senja

Charles & Keith Merilis Koleksi Kapsul 2026: Terinspirasi dari Suasana Senja

Charles & Keith Merilis Koleksi Kapsul 2026: Terinspirasi dari Suasana Senja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Koleksi terbaru dari Charles & Keith. Foto: C&K

jpnn.com, JAKARTA - Charles & Keith menghadirkan koleksi kapsul edisi 2026 yang menitikberatkan pada ketenangan, kehangatan, dan makna kebersamaan.

Lewat pendekatan desain lembut dan tegas yang terinspirasi dari suasana senja dan detail geometris khas arsitektur Timur Tengah.

Koleksi mengusung palet warna netral yang diperkaya aksen burgundy, champagne, dan teal.

Baca Juga:

Perpaduan warna tersebut dipertegas lewat permainan tekstur, termasuk elemen anyaman dan sentuhan material satin yang mendominasi sejumlah produk. 

Hasilnya, tampilan yang sederhana dan tetap berkarakter.

Sorotan utama hadir pada lini tas yang mengedepankan siluet feminin terstruktur.

Baca Juga:

Model seperti Eilian Satin Braided Top Handle Bag tampil dengan detail pegangan anyam yang memberi kesan elegan.

Sementara itu, Taisia Satin Chain-Strap Envelope Bag menawarkan desain lebih modern melalui aksen rantai metal yang clean.

Charles & Keith menghadirkan koleksi kapsul edisi 2026 yang menitikberatkan pada ketenangan, kehangatan, dan makna kebersamaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI