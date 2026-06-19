Charm Sambut Hari Lingkungan Hidup, Edukasi Menstruasi & Lingkungan ke Siswi

jpnn.com, JAKARTA - Brand pembalut wanita Charm dari PT Uni-Charm Indonesia Tbk (Unicharm) kembali menunjukkan kepedulian nyata terhadap kelestarian lingkungan dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui program edukasi menstruasi dan lingkungan bertajuk 'School to School Extra Maxi' yang digelar sejak bulan April 2026 dan menjangkau lebih dari 2.000 siswi SMP dan SMA di wilayah Jakarta untuk menginspirasi kebiasaan ramah lingkungan sejak dini.

Sebagai puncak dari rangkaian peringatan hari lingkungan hidup sedunia, pada bulan Juni ini Charm meluncurkan produk edisi terbatas Charm Extra Maxi Bio Materials Eco Friendly Package berkemasan kertas ramah lingkungan. Inovasi ini mempertegas implementasi slogan Unicharm yaitu 'Ethical Living for SDGs' dalam menyediakan solusi konsumsi yang bertanggung jawab.

Data Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan (SIPSN KLHK) menyebutkan, jumlah timbulan sampah nasional di Indonesia pada tahun 2025 mencapai lebih dari 30 juta ton. Apabila tidak dilakukan upaya perubahan, jumlah ini akan terus bertambah dan membebani lingkungan.

Hal inilah yang memicu kepedulian Charm sebagai produk yang menjadi kebutuhan esensial perempuan untuk mengambil peran aktif dan turun langsung memberi edukasi, yang kali ini difokuskan untuk para siswi SMP dan SMA di Jakarta lewat program "School to School Extra Maxi".

Dalam program edukasi ini, para siswi diajak berinteraksi langsung melalui sesi materi yang interaktif dan informatif untuk memahami dampak konsumsi produk harian terhadap lingkungan. Selain itu, Charm juga memberikan panduan praktis dalam menerapkan 3R. Harapannya para siswi dapat memiliki kesadaran bahwa setiap kebiasaan kecil yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari dapat menjadi solusi untuk menjaga lingkungan.

Brand Ambassador Charm Syifa Hadju turut membagikan ceritanya dalam menerapkan gaya hidup hijau.

"Di sela-sela kesibukan yang padat, aku selalu usahakan bawa tumbler dan tote bag sendiri buat mengurangi plastik sekali pakai. Selain itu, aku juga mulai mengurangi penggunaan kertas dengan beralih ke skrip digital misalnya dengan tablet daripada harus di-print tebal-tebal. Untuk urusan pemilihan produk, aku sebisa mungkin selalu pilih produk yang ramah lingkungan, salah satunya Charm yang sudah bertahun-tahun meluncurkan pembalut ramah lingkungan. Lewat hal-hal ini, aku percaya bahwa perubahan besar buat bumi dan lingkungan bisa dimulai dari keseharian kita," ungkap Syifa.