Chat Mesum kepada Perempuan Driver Jastip Viral, Mahasiswa Unnes Dijemput Polisi

jpnn.com - Polisi mengamankan Muhammad Fito Alinsky, mahasiswa Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang (Unnes), terduga pelaku pelecehan seksual verbal terhadap perempuan driver jasa titip (jastip).

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok mengatakan Fito diamankan seusai menyampaikan permintaan maaf terbuka di Simpang Tujuh Unnes pada Rabu (17/6) malam.

"Kami telah mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam dugaan pelecehan melalui media elektronik,” ujar Kompol Riki kepada awak media, Kamis (18/6).

Saat ini, pihaknya masih memeriksa secara intensif untuk mendalami kronologi serta motif yang dilakukan oleh mahasiswa berasal dari Kabupaten Jepara itu.

"Kami mengimbau masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Percayakan penanganan kasus ini kepada kami agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Humas Unnes Rahmat Petuguran mengatakan belum bisa merespons rinci mahasiswa angkatan 2025 tersebut. "Kami masih kumpulkan informasi," kata Rahmat.

Sebelumnya diberitakan, ratusan massa memadati Simpang Tujuh kampus Unnes, Rabu (17/6) malam. Mereka mengepung terduga pelaku pelecehan verbal yang merupakan mahasiswa kampus tersebut.

Peristiwa ini bermula dari dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan oleh Muhammad Fito Alinsky, mahasiswa Ilmu Keolahragaan Unnes terhadap perempuan pengemudi jasa titip (jastip).