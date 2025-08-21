Chat Minta Uang ke Reza Gladys Terbongkar, Nikita Mirzani Mengaku Cuma Bercanda

jpnn.com - Selebritas Nikita Mirzani kembali dihadirkan dalam sidang kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Kamis (21/8).

Dalam sidang kali ini, Nikita Mirzani hadir sebagai saksi dalam sidang asistennya, Ismail Marzuki alias Mail.

Salah satu kesaksian Nikita Mirzani yakni terkait percakapan WhatsApp yang secara eksplisit menyebut dirinya menginginkan uang.

Kesaksian tersebut disampaikan Nikita Mirzani sebagai respons pertanyaan Jaksa soal pertemuan antara Dokter Oky dan Reza Gladys.

"Saksi Nikita bilang, 'Aku, kan, mau duitnya saja,'" kata JPU menunjukkan isi chat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada momen tersebut, janda tiga anak itu menjelaskan pernyataannya soal ingin uangnya saja sekadar candaan belaka.

Isi percakapan pesan itu lantas dilanjutkan dengan pembahasan soal uang tutup mulut agar tidak lagi mengganggu.

Dikonfirmasi kembali oleh JPU mengenai pernyataan tersebut, Nikita menjelaskan pembicaraan itu tidak serius.