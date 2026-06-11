Chatib Basri: Pertumbuhan Bisnis Kini Bergantung pada Produktivitas

jpnn.com - JAKARTA - Ekonom senior Chatib Basri menyoroti dinamika ekonomi global serta implikasinya terhadap strategi pertumbuhan korporasi.

Hal tersebut disampaikan dalam Grab Business Forum 2026 bertema “The Next Chapter: Scale Smarter, Execute Faster” di Jakarta, baru-baru ini.

Memasuki semester kedua tahun 2026, dunia usaha bergerak dalam lanskap yang makin kompleks.

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Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, tekanan rantai pasok, integrasi teknologi, hingga perilaku konsumen yang selektif menuntut perusahaan untuk tumbuh lebih cerdas dan disiplin.

Chatib menekankan perusahaan tidak lagi dapat mengandalkan faktor pertumbuhan tradisional, seperti biaya modal rendah atau tenaga kerja murah.

Kini, pertumbuhan bisnis akan ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan membangun ketahanan agar tetap adaptif.

Dalam forum tersebut, Chatib menekankan perlunya perusahaan untuk cermat dalam setiap langkahnya, mulai dari investasi teknologi hingga keputusan operasional.

Dia juga menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan aset perusahaan.