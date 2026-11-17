CHEC Konsisten Berikan Beasiswa untuk Mahasiswa President University, Ada Peluang Magang & Kerja
jpnn.com, JAKARTA - China Harbour Engineering Company (CHEC) kembali mendukung pendidikan tinggi di Indonesia melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa President University.
Program beasiswa yang telah berjalan selama 13 tahun itu menjadi salah satu bentuk dukungan CHEC dalam membantu mahasiswa mengembangkan potensi akademik sekaligus mempersiapkan masa depan mereka.
Penyerahan beasiswa berlangsung dalam acara 13th CHEC Scholarship Award Ceremony and Employment Cooperation MoU Signing Ceremony di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Kamis (5/11).
Tidak hanya memberikan bantuan pendidikan, CHEC juga memperluas kolaborasi dengan President University melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang ketenagakerjaan.
Vice Rector for Partnership President University Fransiska Wiratikusuma mengatakan beasiswa CHEC memiliki arti penting bagi mahasiswa, bukan hanya dari sisi pembiayaan pendidikan.
"Beasiswa memiliki makna lebih dari sekadar bantuan finansial. Beasiswa merupakan bentuk kepercayaan dan dorongan bagi mahasiswa untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, serta mengejar cita-cita mereka," ujar Fransiska, Selasa (17/11).
Dia berharap mahasiswa penerima beasiswa mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan prestasi dan mengembangkan kompetensi.
"Kami berharap para penerima beasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan kelak menggunakan pengetahuan serta kemampuan yang mereka miliki untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat," lanjutnya.
CHEC konsisten memberikan beasiswa untuk mahasiswa President University,, ada peluang magang dan kerja
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