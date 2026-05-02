Chef Juna akan Ramaikan Chef Expo 2026, Siap Demo Cooking Hingga Jadi Juri

jpnn.com, JAKARTA - Chef Juna akan meramaikan Chef Expo 2026, ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Indonesian Chef Association (ICA).

Pada tahun ke-7 ini, Carolyn Khoe selaku Senior Project Manager PT Wakeni, penyelenggara pameran IISM dan Food & Beverage Indonesia mengatakan, acara tersebut hadir di venue baru yang lebih prestisius, yakni di NICE PIK 2 selama empat hari, mulai 6-9 Mei 2026.

Acara tersebut ditargetkan bakal dikunjungi oleh sekitar 35.000 pengunjung selama empat hari penyelenggaraan.

Chief Event ICA Chef Expo 2026, Slamet Jarwanto pun optimistis target tersebut dapat tercapai. Hal itu mengingat antusiasme tinggi dari masyarakat umum maupun pelaku industri kuliner terhadap Chef Expo setiap tahunnya.

Nantinya, acara itu menghadirkan sejumlah selebritas kuliner ternama yang menjadi favorit masyarakat Indonesia, di antaranya Chef Juna, Chef Chandra Yudasswara, Chef Sisca Soewitomo, Chef Axhiang, Chef Mutho, Chef Yongki Gunawan, hingga Mama Rieta.

"Komitmen untuk terus melestarikan kuliner Indonesia menjadi motivasi kuat bagi ICA untuk terus menyelenggarakan Chef Expo dari tahun ke tahun," ungkap Presiden ICA, Chef Santo kepada awak media, Kamis (30/4).

Menariknya, Chef Juna siap tampil dalam sesi demo cooking di Chef Expo 2026, tepatnya pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Dia mengaku belum memutuskan akan memasak apa dalam sesi demo cooking nanti.