Chef Juna Angkat Cengkeh Manado Lewat Film A (C)love Story
jpnn.com, JAKARTA - Chef Juna Rorimpandey bersama Fine Tastes menghadirkan inovasi kuliner dan sinema melalui film pendek berdurasi lima menit berjudul “A (C)love Story”, yang mengangkat kisah autentik cengkeh Manado.
Film ini menampilkan perjalanan rempah kebanggaan Indonesia tersebut dalam visual sinematik yang memukau, sekaligus mengajak penonton menikmati kehangatan cita rasa cengkeh lewat hidangan spesial.
Diproduksi oleh A Fusion of Fine Tastes dan Mata Karanjang bekerja sama dengan Gastronusa, film ini dapat disaksikan secara eksklusif di kanal YouTube dan Instagram resmi Gastronusa.
Lewat narasi yang kuat dan visual yang elegan, Chef Juna dan Chef Jovan Koraag-Kambey menggali sejarah serta makna cengkeh Manado yang menjadi inspirasi dalam karya kuliner mereka.
Selain film, pengalaman kuliner ini juga diwujudkan dalam bentuk nyata. Sepanjang Oktober hingga November 2025, berbagai menu eksklusif yang terinspirasi dari film dapat dinikmati di restoran Mata Karanjang, yang berlokasi di Wijaya dan WTC Sudirman.
Hidangan seperti Wagyu Ribs Cengkeh Broth dan Cengkeh Glazed Bluefin Tuna memadukan rasa hangat dan khas cengkeh dengan sentuhan modern.
Tidak hanya itu, pilihan pencuci mulut seperti Smoked Pineapple Cengkeh Sorbet serta minuman Saraba Cengkeh Ginger Mocktail memberikan pengalaman segar dan inovatif yang menonjolkan karakter kuat cengkeh. Semua hidangan dirancang untuk membawa penikmat kuliner pada pengalaman multisensori yang autentik.
Sebagai puncak peluncuran, acara An Afternoon with Fine Tastes digelar pada 4 Oktober 2025 di Solo Ristorante, WTC 3 Sudirman. Acara ini menghadirkan pemutaran perdana “A (C)love Story” dan sesi diskusi bertajuk Insight Talk bersama para chef yang terlibat.
Chef Juna dan Fine Tastes angkat pesona cengkeh Manado lewat film pendek “A (C)love Story” dan menu eksklusif.
