Chef Juna Hingga Mama Rieta Ramaikan Chef Expo 2026

jpnn.com - JAKARTA - Chef Expo 2026 hadir di NICE PIK 2, Jakarta, selama empat hari, mulai 6-9 Mei 2026. Acara itu resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana pada Rabu (6/5).

Dalam sambutannya, Widiyanti Putri menyoroti soal peran chef dalam menjaga identitas kuliner Nusantara.

"Maknanya, para chef yang tergabung dalam Indonesian Chef Association selalu memegang teguh agar akar budaya Nusantara ini terjaga, ya. ICA memandang penting pelestarian warisan tradisi kuliner turun-temurun, terwujud dalam setiap karya masakan," ujar Widiyanti.

Pihak penyelenggara Chef Expo 2026 Indonesian Chef Association (ICA) berharap ajang ini bisa ikut melestarikan kuliner Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Presiden ICW, Chef Santo. “Komitmen untuk terus melestarikan kuliner Indonesia menjadi motivasi kuat bagi ICA untuk terus menyelenggarakan Chef Expo dari tahun ke tahun,” tuturnya.

Ajang ini merupakan tahun ke-7 Chef Expo digelar. Acara tersebut ditargetkan akan dikunjungi oleh sekitar 35.000 pengunjung selama empat hari penyelenggaraan.

Chef Expo 2026 menghadirkan sejumlah selebritas kuliner ternama, di antaranya Chef Juna, Chef Chandra Yudasswara, Chef Sisca Soewitomo, Chef Axhiang, Chef Mutho, Chef Yongki Gunawan, hingga Mama Rieta.

Chef Juna akan akan tampil dalam sesi demo cooking di Chef Expo 2026, tepatnya pada Sabtu, 9 Mei 2026.