Chelsea Islan Melahirkan Anak Pertama, Ini Nama Bayinya
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal akhirnya dikaruniai anak pertama.
Chelsea Islan ternyata telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan pada 8 Juli 2026.
Kabar bahagia tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
“Selamat datang di dunia, buah hati kami yang begitu berharga,” ungkap Chelsea Islan.
Suami istri yang menikah pada 2022 itu mengumumkan bahwa bayi yang baru lahir tersebut diberi nama Charlisze Aristoclea Elizabeth Islan Kardinal.
Chelsea Islan kemudian menyampaikan rasa syukur atas kelahiran buah hati pertama.
Selain itu, dia juga mengungkapkan curahan hati menyambut kehadiran bayi perempuan tersebut.
"Kami akan menikmati setiap detik bersamamu dan menyimpan erat semua momen pertama yang berharga ini. Kamu akan selalu menjadi kebahagiaan terbesar kami. Satu-satunya, Clea,” tutup Chelsea Islan.
Pasangan selebritas Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal akhirnya dikaruniai anak pertama.
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