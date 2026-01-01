menu
Chelsea Memecat Enzo Maresca

Chelsea Memecat Enzo Maresca
Enzo Maresca. Foto: Adrian Dennis/AFP

jpnn.com - LONDON - Chelsea memecat Enzo Maresca dari jabatan pelatih pada hari pertama 2026.

Kemungkinan Maresca dipecat telah ramai beredar sejak beberapa waktu sebelumnya yang menyebutkan dia kemungkinan tak akan lagi menangani The Blues saat berhadapan dengan Manchester City pada Minggu (4/1).

"Chelsea Football Club dan pelatih kepala Enzo Maresca telah resmi mengakhiri kerja sama. Selama masa kepemimpinannya di klub, Enzo berhasil membawa tim meraih kesuksesan di Liga Conference dan Piala Dunia Antarklub," bunyi pernyataan Chelsea.

Baca Juga:

"Pencapaian tersebut akan tetap menjadi bagian penting dalam sejarah klub ini dan kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih Maresca bagi Chelsea."

"Dengan sejumlah target penting yang masih dikejar di empat kompetisi, termasuk upaya lulus ke Liga Champions, Enzo dan pihak klub meyakini bahwa perubahan ini memberikan peluang terbaik bagi tim untuk mengembalikan musim ke jalur yang tepat."

Maresca pertama kali ditunjuk menangani Chelsea pada Juli 2024, dalam kontrak lima tahun.

Baca Juga:

Dia mengawali masa kerjanya di Chelsea dengan kekalahan 0-2 dari Manchester City, sebelum mencatat kemenangan pertamanya bersama The Blues ketika menang besar 6-2 atas Wolverhampton Wanderers.

Maresca memenangi trofi pertamanya di Chelsea dengan membawa klub itu menjuarai Liga Conference pada Mei 2025, setelah mengalahkan Real Betis 4-1 dalam final.

Masa indah Enzo Maresca di Chelsea berakhir setelah kesulitan memberikan kemenangan di Premier League.

