Chelsea & MU Akhirnya Menyepakati Transfer Garnacho

jpnn.com - JAKARTA - Keinginan Alejandro Garnacho untuk bermain di Chelsea tampaknya akan segera terwujud.

Chelsea dan Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer pemain sayap muda Argentina itu.

Kesepakatan ini diperkirakan rampung sebelum jendela transfer Premier League ditutup pada 1 September.

Kesepakatan itu menjadi salah satu transaksi besar antarklub rival di Liga Inggris.

Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano pada Jumat, kedua klub Liga Inggris itu menyepakati biaya transfer sebesar 40 juta pound (Rp 884 miliar), lebih rendah dari permintaan awal MU senilai 50 juta pound (Rp 1,10 triliun).

Negosiasi sempat alot, tetapi kesepakatan dicapai setelah diskusi intensif.

Pemain itu sendiri telah menyetujui kontrak dengan Chelsea hingga 2032.

Pemain berusia 21 tahun itu telah menjadi target utama Chelsea sejak Januari lalu, meskipun tawaran awal dari klub London Utara itu gagal terealisasi.