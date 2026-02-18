Chelsea Olivia Bagikan Tradisi Yusheng Saat Imlek Bersama Glenn Alinskie
jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili/2026 menjadi momen hangat bagi pasangan selebritas Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie.
Keduanya memilih merayakan pergantian tahun bersama keluarga besar dalam suasana yang intim dan penuh kebersamaan.
Melalui unggahan media sosial, Chelsea memperlihatkan rangkaian momen perayaan yang mereka jalani.
Nuansa Imlek terasa kental dengan dekorasi merah dan emas yang menghiasi acara keluarga tersebut.
Pada malam sincia, Chelsea membagikan video ritual makan mie yusheng yang dilakukan bersama keluarga Glenn.
Tradisi ini dikenal sebagai simbol doa untuk umur panjang, kesehatan, dan keberuntungan di tahun yang baru.
Kekompakan keluarga juga terlihat dari busana yang dikenakan. Chelsea, Glenn, dan kedua anak mereka tampil serasi memakai cheongsam bernuansa pink yang lembut dan elegan.
Sementara itu, keluarga kakak Glenn tampak memilih cheongsam merah marun yang memberi kontras hangat dalam potret kebersamaan mereka.
Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie rayakan Imlek bersama keluarga dengan suasana hangat.
