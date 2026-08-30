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Chelsea Rekrut Emiliano Martinez dari Aston Villa

Chelsea Rekrut Emiliano Martinez dari Aston Villa
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Kiper Aston Villa Emiliano Martinez. Foto: X/LigadeCampeones.

jpnn.com - JAKARTA - Chelsea resmi merekrut kiper Tim Nasional Argentina Emiliano 'Dibu' Martinez.

The Blues telah merampungkan transfer Martinez pada Minggu (30/8).

Martinez akan bersergam Chelsea selama tiga tahun.

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"Kiper berusia 33 tahun tersebut, yang memenangkan Piala Dunia 2022, telah menandatangani kontrak tiga tahun bersama The Blues," demikian pernyataan resmi Chelsea.

Martinez mengaku antusias memulai petualangan baru bersama Chelsea. Dia menyebut kepindahan ke Stamford Bridge merupakan keputusan yang mudah bagi dirinya dan keluarga.

"Saya senang berada di klub sepak bola ini. Datang ke Chelsea, bagi saya dan keluarga saya, adalah keputusan yang mudah untuk dibuat dan saya sangat gembira. Saya tidak sabar untuk segera memulai," ujar Martinez.

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Martinez juga berjanji memberikan kemampuan terbaik dalam setiap pertandingan dan sesi latihan demi membantu Chelsea meraih kesuksesan.

Berdasarkan Skysports, Chelsea dilaporkan membayar sekitar 7,5 juta pound sterling atau setara Rp 175 miliar untuk mendapatkan Martinez.

Chelsea resmi merampungkan transfer Emiliano Martinez dari Aston Villa. Martinez teken kontrak tiga tahun bersama The Blues.

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