menu
JPNN.comJPNN.com
Chelsea Resmi Pecat Rosenior dari Kursi Pelatih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi logo klub Liga Inggris, Chelsea. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com - JAKARTA - Klub Inggris Chelsea pada Rabu (22/4) resmi memecat Liam Rosenior dari kursi pelatih.

Pemecatan dilakukan setelah rentetan hasil buruk yang diderita klub asal London, Inggris, itu.

Chelsea dalam lamannya, Kamis (23/4), mengucapkan terima kasih kepada Rosenior yang telah bekerja keras selama menjadi bagian dari The Blues sejak awal tahun ini.

Setelah memecat Rosenior, Chelsea menunjuk Calum McFarlane sebagai pelatih interim hingga akhir musim untuk mengejar kompetisi Eropa musim depan dan gelar Piala FA.

The Blues berusaha mencari pengganti jangka panjang Rosenior yang dipercaya sebagai pelatih kepala sejak 8 Januari 2026 menggantikan Enzo Maresca.

Pelatih berkebangsaan Inggris itu melalui 23 pertandingan dan rata-rata 1,52 poin per laga, membawa The Blues ke babak 16 besar Liga Champions sebelum disingkirkan Paris Saint-Germain.

Lima kekalahan berturut-turut dalam pertandingan Liga Inggris membuat peluang Chelsea lulus ke Liga Champions makin menipis musim depan sehingga Rosenior dipecat The Blues. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

