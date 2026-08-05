Chelsea Telan Kekalahan Kedua di Pramusim sebelum Lakoni Laga Lawan AC Milan di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Chelsea menelan kekalahan saat jumpa Juventus pada laga pramusim 2026.

Tim berjuluk The Blues itu menyerah dengan skor 0-1 di Kai Tak Stadium, Hong Kong, Rabu (5/8).

Pada laga ini jala gawang Chelsea yang dikawal Robert Sanchez bobol melalui Edon Zhegrova pada menit ke-68.

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Kekalahan ini menjadi yang kedua untuk tim asuhan Xabi Alonso itu pada pramusim 2026.

Sebelumnya tercatat Joao Pedro cum suis menyerah 1-2 melawan Tottenham Hotspur di Australia.

Setelah ini dijadwalkan Chelsea akan terbang ke Jakarta untuk melakoni laga persahabatan melawan AC Milan.

Laga tersebut rencananya tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/8) mulai pukul 18.00 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga tersebut bisa melalui layar kaca TVRI.(fal/jpnn)