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Chelsea Telan Kekalahan Kedua di Pramusim sebelum Lakoni Laga Lawan AC Milan di Jakarta

Chelsea Telan Kekalahan Kedua di Pramusim sebelum Lakoni Laga Lawan AC Milan di Jakarta
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Laga Chelsea melawan Juventus pada pramusim 2026 di Kai Tak Stadium, Hong Kong, Rabu (5/8). Foto: X/@juventusfc

jpnn.com, JAKARTA - Chelsea menelan kekalahan saat jumpa Juventus pada laga pramusim 2026.

Tim berjuluk The Blues itu menyerah dengan skor 0-1 di Kai Tak Stadium, Hong Kong, Rabu (5/8).

Pada laga ini jala gawang Chelsea yang dikawal Robert Sanchez bobol melalui Edon Zhegrova pada menit ke-68.

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Kekalahan ini menjadi yang kedua untuk tim asuhan Xabi Alonso itu pada pramusim 2026.

Sebelumnya tercatat Joao Pedro cum suis menyerah 1-2 melawan Tottenham Hotspur di Australia.

Setelah ini dijadwalkan Chelsea akan terbang ke Jakarta untuk melakoni laga persahabatan melawan AC Milan.

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Laga tersebut rencananya tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (8/8) mulai pukul 18.00 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga tersebut bisa melalui layar kaca TVRI.(fal/jpnn)

Chelsea menelan kekalahan pada laga pramusim di Hong Kong saat jumpa Juventus sebelum tiba ke Jakarta, Sabtu (8/8)


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Muhammad Naufal

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