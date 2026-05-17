Chelsea Tunjuk Xabi Alonso Jadi Pelatih Baru

jpnn.com, JAKARTA - Chelsea menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih baru.

Mantan pelatih Real Madrid itu menyepakati kontrak berdurasi empat tahun di Stamford Bridge.

"Pelatih asal Spanyol itu akan mulai bertugas pada 1 Juli 2026, dia menyepakati kontrak berdurasi empat tahun di Stamford Bridge," demikian pernyataan resmi The Blues melalui situs mereka pada Minggu.

Manajemen Chelsea menyatakan bahwa penunjukan ini mencerminkan keyakinan penuh klub terhadap segudang pengalaman, kualitas taktik dan model permainan, serta atribut kepemimpinan yang dimiliki Alonso.

"Karakter dan integritasnya dinilai sebagai kunci utama untuk memimpin fase perjalanan Chelsea selanjutnya," tulis Chelsea.

Menanggapi penunjukan dirinya, juru taktik berusia 44 tahun tersebut mengungkapkan rasa bangganya bisa bergabung dengan The Blues.

"Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola dan menjadi kebanggaan luar biasa bagi saya untuk menjadi manajer klub hebat ini," ujar Alonso.

Alonso juga menegaskan bahwa visi yang dia miliki sejalan dengan ambisi para petinggi klub, yang ingin membangun tim dengan kemampuan bersaing secara konsisten di level tertinggi dan meraih trofi.