Chelsea vs Aston Villa, Enzo Maresca Pastikan Estevao & Liam Bisa Bermain
Pelatih Chelsea Enzo Maresca. ANTARA/HO-Chelsea FC/am.

jpnn.com - JAKARTA - Chelsea akan menjamu Aston Villa pada pertandingan lanjutan Liga Inggris, Minggu (28/12).

Pelatih Chelsea Enzo Maresca memastikan dua pemainnya, Estevao dan Liam Delap, akan dapat bermain saat timnya menjamu Aston Villa.

“Estevao dan juga Liam Delap, keduanya sudah kembali,” kata Maresca dikutip dari laman resmi Chelsea, Kamis (25/12).

Estevao telah absen dalam dua pertandingan terakhir karena cedera otot, sementara Delap menepi selama lima laga akibat masalah pada bahunya.

“Kami tidak tahu pasti berapa lama Liam akan absen, tetapi dia sudah siap untuk Sabtu, dan kami senang bisa memiliki keduanya tersedia,” ungkap Maresca.

Estevao menikmati musim pertamanya yang sukses di Stamford Bridge, dengan catatan 21 penampilan di semua kompetisi serta menyumbang lima gol dan satu assist.

Pemain berusia 18 tahun itu bergabung dengan Chelsea di musim panas ini setelah menyepakati kepindahan dari Palmeiras pada 2024.

Delap bergabung pada Juni lalu dari Ipswich Town setelah Chelsea mengaktifkan klausul rilis senilai 30 juta pound dalam kontraknya.

Chelsea vs Aston Villa di Liga Inggris, Enzo Maresca pastikan Estevao dan Liam  Delap bisa bermain.

