Chelsea vs Man City di Final Piala FA, Guardiola Beri Instruksi Ini untuk Anak Asuhnya

jpnn.com - JAKARTA — Laga Chelsea vs Manchester City pada final Piala FA akan tersaji di Stadion Wembley, London, Inggris, Sabtu waktu setempat.

Manchester City memiliki peluang untuk mengemas gelar kedua musim ini dengan menjuarai Piala FA setelah sebelumnya berhasil menyabet Piala Liga Inggris.

Pelatih Manchester City Josep “Pep” Guardiola memastikan timnya dalam kondisi siap menghadapi Chelsea.

Pep Guardiola sudah memberi pesan kepada anak-anak asuhnya agar mengeluarkan segala kemampuan untuk mengalahkan The Blues.

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menekankan bahwa City harus menampilkan kemampuan terbaik untuk membayar usaha para suporter yang datang langsung mendukung ke Wembley.

"Berusahalah untuk tampil sebaik mungkin agar menang, dan selalu ada rencana permainan yang harus anda lakukan," kata Pep dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (16/5).

Pep mengatakan banyak hal spesial mengenai Stadion Wembley.

Terlebih lagi, pertandingan Piala FA kali ini akan menyajikan dua tim yang memiliki kemampuan terbaik.