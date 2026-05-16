Chelsea vs Man City di Final Piala FA, Guardiola Beri Instruksi Ini untuk Anak Asuhnya
jpnn.com - JAKARTA — Laga Chelsea vs Manchester City pada final Piala FA akan tersaji di Stadion Wembley, London, Inggris, Sabtu waktu setempat.
Manchester City memiliki peluang untuk mengemas gelar kedua musim ini dengan menjuarai Piala FA setelah sebelumnya berhasil menyabet Piala Liga Inggris.
Pelatih Manchester City Josep “Pep” Guardiola memastikan timnya dalam kondisi siap menghadapi Chelsea.
Pep Guardiola sudah memberi pesan kepada anak-anak asuhnya agar mengeluarkan segala kemampuan untuk mengalahkan The Blues.
Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menekankan bahwa City harus menampilkan kemampuan terbaik untuk membayar usaha para suporter yang datang langsung mendukung ke Wembley.
"Berusahalah untuk tampil sebaik mungkin agar menang, dan selalu ada rencana permainan yang harus anda lakukan," kata Pep dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (16/5).
Pep mengatakan banyak hal spesial mengenai Stadion Wembley.
Terlebih lagi, pertandingan Piala FA kali ini akan menyajikan dua tim yang memiliki kemampuan terbaik.
Chelsea vs Man City akan bertarung pada laga final Piala FA di Stadion Wembley. Pep Guardiola menginstruksikan The Cityzens menunjukkan kemampuan terbaik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menjelang Man City vs Crystal Palace, Guardiola Ungkap Kabar Terbaru Soal Rodri
- Menang 3-0 Lawan Brentford, Manchester City Terus Tempel Ketat Arsenal
- Imbang Lawan Everton, Manchester City Gagal Dekati Arsenal
- Tak Perpanjang Kontrak, John Stones Tinggalkan Manchester City Akhir Musim Ini
- Erling Haaland Seusai Bawa Man City Menang & Rebut Puncak Klasemen: Itu Luar Biasa
- Cuma Butuh 1 Gol! Manchester City Kudeta Arsenal dari Puncak, Burnley Terdegradasi