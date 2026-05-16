Chelsea vs Man City di Final Piala FA, McFarlane Instruksikan The Blues Tunjukkan Versi Terbaik

jpnn.com - JAKARTA - Chelsea siap meladeni Manchester City pada laga final Piala FA di Stadion Wembley, London, Sabtu (16/5) ini.

Pelatih interim Chelsea Calum McFarlane mengakui Manchester City merupakan tim tangguh yang dihuni oleh pelatih serta pemain berkualitas.

Meskipun mengakui ketangguhan Manchester City, pelatih berkebangsaan Inggris tersebut yakin Chelsea memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman.

"Jadi, ini akan menjadi tantangan, tetapi kami juga memiliki pemain-pemain yang sangat bagus. Para pemain ini telah menunjukkan bahwa jika mereka dalam performa terbaiknya, mereka dapat mengalahkan siapa pun," kata McFarlane.

Oleh karena itu, McFarlane meminta timnya menunjukkan versi terbaik mereka saat melawan skuad yang dilatih Josep “Pep” Guardiola itu.

McFarlane yakin skuadnya siap menghadapi tantangan tersebut dan menekankan level yang dibutuhkan Chelsea.

"Para pemain memiliki keyakinan bahwa mereka bisa mengalahkan siapa pun – kami hanya tahu bahwa kami harus menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri," kata McFarlane dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (16/5).

McFarlane menjelaskan bahwa pertandingan sekelas menghadapi Manchester City membutuhkan persiapan khusus, namun waktu yang skuadnya miliki tidak memungkinkan.