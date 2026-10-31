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Chelsea vs MU: Carrick Usung Misi Bangkit, Alonso Ingin Tampilkan Versi Terbaik

Chelsea vs MU: Carrick Usung Misi Bangkit, Alonso Ingin Tampilkan Versi Terbaik
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Trofi Liga Inggris. Foto: (Premier League)

jpnn.com - JAKARTA - Duel panas Chelsea vs Manchester United pada laga Liga Inggris akan tersaji di Stadion Stamford Bridge, London, hari ini.

Kedua tim sama-sama ingin bangkit setelah menelan kekalahan pada pekan sebelumnya.

MU dipermalukan Bournemouth 0-3 di Old Trafford. Chelsea menyerah kepada Tottenham Hotspur dengan skor 0-2.

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Pelatih Manchester United Michael Carrick menginginkan laga melawan Chelsea menjadi momentum timnya bangkit setelah hasil mengecewakan pada beberapa laga terakhir.

Carrick kecewa dengan hasil di pertandingan sebelumnya, tetapi itu merupakan kenyataan yang harus dihadapi Setan Merah.

"Fokus harus kembali berlatih bersama para pemain dan bersiap menghadapi pertandingan berikutnya melawan Chelsea," kata Carrick dalam laman United pada Sabtu.

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Carrick menyadari MU dituntut mendapatkan hasil yang menurutnya merupakan dinamika dari sepak bola. 

Dia berusaha memperbaiki keadaan sulit itu.

Chelsea vs MU di Liga Inggris, Carrick usung misi bangkit MU, Aloson tuntut The Blues tampilkan versi terbaik.

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