Chen/Toh Bikin Keok Jago China, Malaysia Kirim 1 Wakil ke Final Indonesia Masters 2026
jpnn.com - Pasangan Malaysia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei tampil gemilang untuk menembus final Indonesia Masters 2026.
Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026), ganda campuran peringkat empat dunia itu meraih kemenangan 21-17, 21-12 atas wakil China Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.
Juara dunia 2025 asal Negeri Jiran itu mengaku senang bisa tampil di partai puncak turnamen BWF Super 500.
Dengan persiapan matang, Chen/Toh percaya diri menjuarai turnamen di hadapan publik Istora Senayan.
“Terakhir kali main di Istora, penontonnya tidak begitu banyak seperti sekarang.”
“Tahun ini sepertinya berbeda jadi saya rasa sangat luar biasa,” ujar Chen.
Dengan kemenangan ini, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei akan jumpa wakil DenmarkbMathias Christiansen/Alexandra Boje di partai puncak.
Ganda campuran ranking 10 dunia itu melaju seusai mengalahkan wakil tuan rumah Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu lewat pertarungan rubber game 20-22, 21-19, 21-17.
Pasangan Malaysia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei tampil gemilang untuk menembus final Indonesia Masters 2026, Sabtu (24/1)
