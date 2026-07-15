Cheria Holiday Ajak Wisatawan Napak Tilas Sejarah Emas Islam di Asia Tengah

jpnn.com, JAKARTA - Tren wisata masyarakat Indonesia yang mengarah pada destinasi bernuansa alam dan sejarah mendorong Cheria Holiday meluncurkan paket 11 Hari Halal Tour: Menelusuri Sejarah dan Keindahan 4 Stan.

Program ini menawarkan perjalanan ke Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Tajikistan.

Peluncuran paket tersebut ditujukan untuk menjawab meningkatnya minat wisatawan terhadap kawasan Asia Tengah yang dikenal sebagai pusat peradaban Islam sekaligus bagian penting dari Jalur Sutra kuno.

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Founder Cheria Holiday sekaligus Ketua Umum Asosiasi Travel Halal Indonesia (ATHIN), Cheriatna, mengatakan kawasan Asia Tengah memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan Muslim Indonesia karena memadukan wisata sejarah, budaya, dan alam.

"Kawasan empat Stan di Asia Tengah bukan sekadar menawarkan panorama alam, tetapi juga perjalanan napak tilas sejarah peradaban Islam dan Jalur Sutra. Kami memastikan seluruh kebutuhan wisatawan Muslim, mulai dari makanan halal hingga waktu salat, terpenuhi dengan baik," ujar Cheriatna dalam keterangannya, Rabu (15/7).

Dalam paket tersebut, Uzbekistan menjadi salah satu destinasi utama yang menawarkan jejak tokoh-tokoh besar Islam, seperti Imam Bukhari dan Al-Khwarizmi.

Wisatawan juga akan mengunjungi Registan Square di Samarkand yang dikenal sebagai ikon kejayaan pendidikan Islam.

Perjalanan berlanjut ke Tajikistan yang menyuguhkan perpaduan warisan budaya Persia dan sejarah Islam. Salah satu destinasi unggulannya adalah Seven Lakes yang terkenal dengan gradasi tujuh warna di kawasan pegunungan.