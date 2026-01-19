Cherry Smoke, Romansa Pahit dari The 0267

jpnn.com, KARAWANG - Band indie rock asal Karawang, The 0267, merilis single terbaru yang berjudul Cherry Smoke.

Lagu yang diluncurkan melalui label independen Coming Here For You (CHFY) itu sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Cherry Smoke. mengangkat cerita tentang satu sosok yang tidak pernah benar-benar pergi dari ingatan, romansa yang pahit, namun terasa terlalu manis untuk dilepaskan.

Bukan tentang penerimaan atau akhir yang melegakan, Cherry Smoke justru memilih nyaman tinggal lebih lama di rasa yang sama.

Lagu Cherry Smoke dari The 0267 ditulis oleh Fergy Afriza. Kisah berfokus pada detail-detail kecil yang membekas: aroma malam yang tertinggal serta kebohongan yang disimpan dalam diam, hingga kebiasaan memutar ulang momen yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Secara musikal, lagu tersebut tetap setia pada DNA ala The 0267 seperti pada single sebelumnya, She’s Not Sunshine In His Gloom, alternatif rock dengan nuansa gelap, melodi yang tenang namun menekan, dan aransemen yang dibangun perlahan.

Diproduksi oleh The 0267 bersama Fakhri Nurluthfi, Cherry Smoke terdengar intim dan memberi ruang bagi lirik untuk bekerja dan menghantui pendengar.

The 0267 merupakan band indie rock asal Karawang, Jawa Barat yang dibentuk pada 2023.