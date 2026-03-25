Chery dan JLR Bakal Merilis SUV Plug-in Hybrid Freelander pada Akhir Maret

jpnn.com - Kolaborasi dua raksasa otomotif, Chery dan Jaguar Land Rover, memasuki babak baru lewat kelahiran merek elektrifikasi bernama Freelander.

Model perdana dari brand tersebut dijadwalkan melakoni debut global pada 31 Maret mendatang.

Peluncuran bukan sekadar perkenalan produk, melainkan penanda dimulainya “era 2.0” dari kerja sama keduanya.

Freelander hadir sebagai entitas independen yang difokuskan pada kendaraan energi baru (NEV), dengan positioning sebagai merek “smart electric global”.

Nama Freelander sendiri bukan hal asing. Ia pernah digunakan Land Rover sejak akhir 1990-an dan dikenal sebagai SUV kompak dengan kemampuan 4x4 mumpuni.

Kini, nama itu dihidupkan kembali dengan pendekatan lebih modern—memadukan teknologi elektrifikasi milik Chery dengan sentuhan kemewahan dan kemampuan off-road Jaguar Land Rover.

Model pertama Freelander akan berupa SUV plug-in hybrid enam penumpang.

Dari teaser yang beredar, tampilannya mengusung desain boxy yang kokoh, mengingatkan pada karakter klasiknya.