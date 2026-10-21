Chery Garap Skuter Listrik, Desain Mirip Yamaha Vino, Harga Terjangkau

jpnn.com - Chery dikabarkan tengah melakukan gebrakan baru di industri otomotif. Pasalnya, pabrikan roda empat itu akan memperluas bisnis kendaraan ke roda dua atau skuter listrik.

Kabar itu terungkap pertama melalui Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China (MIIT).

Chery telah mendapat lampu hijau untuk memproduksi skuter listrik yang memiloki dimensi mungil.

Laman Carnewschina, Senin (19/10) waktu setempat melaporkan, skuter listrik tiruan seperti ini umumnya menyasar pasar kendaraan murah di China. Sebagian besar model dijual dengan harga sekitar 2.000 yuan atau sekitar Rp5 juta.

Produk tersebut diperkirakan menjadi langkah awal Chery untuk memasuki pasar kendaraan roda dua, setelah perusahaan itu memamerkan sepeda motor dengan teknologi pemanjang jarak tempuh (extended-range electric vehicle/EREV) dalam acara teknologi internal baru-baru ini.

Dokumen MIIT memperlihatkan sebuah moped listrik sederhana dengan desain skuter dan satu motor listrik yang terpasang pada roda belakang.

Bentuknya sangat mirip dengan Yamaha Vino, yang umumnya menggunakan mesin bensin berkapasitas 150 cc, bukan motor listrik.

Namun, moped listrik tersebut tampaknya bukan sepenuhnya hasil rancangan baru Chery. Model serupa sudah beredar di pasar China selama hampir 20 tahun.