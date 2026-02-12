Chery Goda Pengunjung IIMS 2026 Lewat Promo dan Lucky Dip

jpnn.com, JAKARTA - Chery Indonesia menggoda konsumen di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, lewat program promo dan Lucky Dip, bernilai total miliaran rupiah.

Sepanjang pameran, setiap transaksi pembelian unit Chery berkesempatan mengikuti program Lucky Dip IIMS 2026.

Hadiahnya beragam, mulai dari e-money, voucher belanja, hingga gadget premium seperti Xiaomi Buds 5 Pro, dashcam Blackvue DR770X, Huawei Watch D2, sampai grand prize Huawei Pura 80 Pro.

Program berlaku untuk hampir seluruh lini produk, termasuk Chery C5, E5, J6, J6T, TIGGO Series, hingga varian Chery Super Hybrid (CSH).

Setiap pembelian model ICE dan CSH, konsumen akan mendapatkan benefit e-money.

Sementara itu, pembelian kendaraan listrik (EV) berhak memperoleh electricity voucher sesuai kategori program.

“Di IIMS 2026, Chery tidak hanya menghadirkan produk dan inovasi terkini, tetapi juga program yang memberikan keuntungan langsung bagi konsumen,” ujar Vice Country Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania.

Strategi promo berjalan seiring pendekatan All Powertrain Strategy yang diusung Chery.