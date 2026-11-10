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Chery Indonesia Gelar Kampanye Recall Preventif OMODA 5 Z & RZ, Cek VIN di Sini

Chery Indonesia Gelar Kampanye Recall Preventif OMODA 5 Z & RZ, Cek VIN di Sini
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Jalur perakitan Chery Omoda 5. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Bagi Chery, menjaga kepercayaan konsumen bukan sekadar menjual mobil dan selesai. Saat ada potensi masalah sekecil apa pun, mereka memilih bergerak cepat sebelum terjadi apa-apa.

Langkah proaktif diwujudkan Chery Indonesia lewat program recall preventif untuk OMODA 5 varian Z dan RZ bermesin bensin.

Meski hingga hari ini tidak ada satu pun laporan insiden di tanah air, Chery tak mau berpatokan pada keberuntungan.

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Keputusan itu diambil setelah evaluasi teknis tim global menemukan potensi ketidaksesuaian pengelasan pada komponen sumbu roda belakang (rear axle beam) di beberapa pasar luar negeri.

Kondisi tersebut berisiko memengaruhi kekuatan sambungan dan kendali kendaraan.

Daripada menunggu masalah muncul, Chery memilih langsung menarik dan memeriksa unit yang terindikasi.

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"Kepercayaan konsumen dibangun bukan hanya melalui kualitas produk, tetapi juga bagaimana kami bertanggung jawab setelah kendaraan berada di tangan mereka," ujar Vice Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania, dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Seluruh proses pemeriksaan hingga penggantian komponen dipastikan gratis tanpa pungutan biaya.

Langkah proaktif diwujudkan Chery Indonesia lewat program recall preventif untuk OMODA 5 varian Z dan RZ bermesin bensin.

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