Chery Indonesia Gelar Kampanye Recall Preventif OMODA 5 Z & RZ, Cek VIN di Sini
jpnn.com, JAKARTA - Bagi Chery, menjaga kepercayaan konsumen bukan sekadar menjual mobil dan selesai. Saat ada potensi masalah sekecil apa pun, mereka memilih bergerak cepat sebelum terjadi apa-apa.
Langkah proaktif diwujudkan Chery Indonesia lewat program recall preventif untuk OMODA 5 varian Z dan RZ bermesin bensin.
Meski hingga hari ini tidak ada satu pun laporan insiden di tanah air, Chery tak mau berpatokan pada keberuntungan.
Keputusan itu diambil setelah evaluasi teknis tim global menemukan potensi ketidaksesuaian pengelasan pada komponen sumbu roda belakang (rear axle beam) di beberapa pasar luar negeri.
Kondisi tersebut berisiko memengaruhi kekuatan sambungan dan kendali kendaraan.
Daripada menunggu masalah muncul, Chery memilih langsung menarik dan memeriksa unit yang terindikasi.
"Kepercayaan konsumen dibangun bukan hanya melalui kualitas produk, tetapi juga bagaimana kami bertanggung jawab setelah kendaraan berada di tangan mereka," ujar Vice Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania, dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Seluruh proses pemeriksaan hingga penggantian komponen dipastikan gratis tanpa pungutan biaya.
Langkah proaktif diwujudkan Chery Indonesia lewat program recall preventif untuk OMODA 5 varian Z dan RZ bermesin bensin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- AUKSI dan Transkon Hadirkan Solusi Kepemilikan Kendaraan Melalui Lelang Hybrid
- Punya Fitur Ini, Jetour T2 Mampu Libas Tanjakan Offroad Tanpa Injak Pedal Gas
- Ini Daftar Mobil China yang Meluncur di Gaikindo Auto Week 2026
- Diduga Menjiplak Desain Land Rover, Kantor BYD Digeruduk Petugas Pengadilan
- Suzuki Home Service: Bengkel Resmi Hadir di Depan Rumah
- Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel Berpotensi Menghambat Inovasi