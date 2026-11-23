jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Di ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Tangsel, Chery merayakan momen penting: 3.000 unit Chery Q resmi mengaspal di tangan konsumen.

Angka tersebut tercapai dalam kurun waktu kurang dari satu bulan sejak pengiriman perdana bergulir pada 23 Oktober 2026.

Merayakannya, Chery menggelar seremoni penyerahan kunci secara simbolis kepada 10 perwakilan konsumen.

Di antara para pemilik baru itu, hadir Niki Becker, salah satu pemenang ajang Indonesian Idol 2026.

Kehadirannya memberi warna tersendiri dalam perayaan yang sarat nuansa kedekatan antara pabrikan dan penggunanya.

Bagi Vice Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania, deretan angka ini punya makna lebih dalam dari sekadar catatan penjualan.

Baca Juga: Chery Q Jadi Penopang Kebahagiaan CSI Selama GIIAS 2026

Dia melihatnya sebagai bentuk kepercayaan publik yang terus tumbuh terhadap lini kendaraan listrik ringkas tersebut.

"Kami berterima kasih kepada setiap konsumen yang telah memilih Chery Q. Kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas produk, layanan, dan pengalaman kepemilikan bagi masyarakat Indonesia," kata Budi.