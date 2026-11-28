Chery J6T CSH iWD Tawarkan Fleksibilitas Berkendara
jpnn.com, JAKARTA - Chery J6T CSH iWD diklaim dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang beragam.
Tidak hanya untuk aktivitas harian di perkotaan, SUV juga disiapkan untuk perjalanan luar kota hingga menjelajahi jalur off-road bersama keluarga.
Perpaduan teknologi elektrifikasi dan sistem penggerak empat roda (iWD) menjadi bekal utama kendaraan dalam menghadapi berbagai kondisi jalan.
Mulai dari aspal perkotaan, jalan berbatu, hingga jalur tanah menuju destinasi wisata alam.
Mengandalkan Teknologi REEV untuk Perjalanan Jauh
Chery J6T CSH iWD mengusung teknologi Range-Extended Electric Vehicle (REEV), yang menjadikan motor listrik sebagai penggerak utama.
Karakter berkendaranya menawarkan respons yang halus, senyap, dan bertenaga seperti mobil listrik.
Sementara itu, mesin bensin berfungsi sebagai penghasil energi listrik untuk mendukung kebutuhan perjalanan.
Chery J6T CSH iWD diklaim dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang beragam.
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