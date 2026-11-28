jpnn.com, JAKARTA - Chery J6T CSH iWD diklaim dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang beragam.

Tidak hanya untuk aktivitas harian di perkotaan, SUV juga disiapkan untuk perjalanan luar kota hingga menjelajahi jalur off-road bersama keluarga.

Perpaduan teknologi elektrifikasi dan sistem penggerak empat roda (iWD) menjadi bekal utama kendaraan dalam menghadapi berbagai kondisi jalan.

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Mulai dari aspal perkotaan, jalan berbatu, hingga jalur tanah menuju destinasi wisata alam.

Mengandalkan Teknologi REEV untuk Perjalanan Jauh

Chery J6T CSH iWD mengusung teknologi Range-Extended Electric Vehicle (REEV), yang menjadikan motor listrik sebagai penggerak utama.

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Karakter berkendaranya menawarkan respons yang halus, senyap, dan bertenaga seperti mobil listrik.

Sementara itu, mesin bensin berfungsi sebagai penghasil energi listrik untuk mendukung kebutuhan perjalanan.