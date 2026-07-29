Chery J6T CSH Melantai di GIIAS 2026, Sudah Bisa Dipesan

jpnn.com, JAKARTA - Chery memanfaatkan panggung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, memperkenalkan amunisi barunya di segmen elektrifikasi.

Chery J6T CSH (Chery Super Hybrid) resmi meluncur pada Rabu (29/7), dan langsung membuka pemesanan untuk konsumen di Indonesia.

Namun, Chery belum membeberkan harga jual dari J6T CSH.

Peluncuran sekaligus memperluas lini Chery Super Hybrid yang sebelumnya telah diisi beberapa model lain.

Vice Director Chery Business Unit, Budi Darmawan, mengatakan J6T CSH dirancang untuk menghadirkan karakter SUV tangguh, dengan performa yang tetap nyaman digunakan di berbagai kondisi jalan.

Dari sisi tampilan, J6T CSH mempertahankan desain boxy yang menjadi identitasnya.

Baca Juga: Diduga Chery J6 REEV Sedang Uji Jalan di Indonesia

Mobil juga mengandalkan struktur bodi yang kokoh serta suspensi H-arm berbahan aluminium, guna menunjang kemampuan melintasi beragam medan tanpa mengorbankan kenyamanan penumpang.

Pembeda utama J6T CSH ada pada teknologi Range Extended Electric Vehicle (REEV) yang menjadi bagian dari sistem Chery Super Hybrid.