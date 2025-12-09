Chery Kembangan Material Pelat Baja Hot-Formed Berkekuatan Tinggi untuk Rangka Mobil

jpnn.com - Chery dan perusahaan baja HBIS Group melakukan kerja sama untuk membuat terobosan baru dalam merancang material otomotif.

Kedua perusahaan itu berhasil mengembangkan material pelat baja hot-formed berkekuatan ultra-tinggi 2.400 Megapascal (MPa) untuk rangka mobil.

Diketahui, saat ini, rekor dunia pelat baja ultra-kuat pada kendaraan produksi massal dipegang oleh Xiaomi YU7 dengan kekuatan 2.200 MPa.

Menurut siaran CarNewsChina pada Selasa, pengembangan baja berkekuatan 2.400 MPa tersebut menandai peningkatan dalam ilmu material di China.

Pelat baja hot-formed adalah komponen penting pada mobil modern. Rangka itu digunakan untuk bagian seperti pilar A/B, beam anti-tabrakan pada pintu, rangka pintu, dan palang lantai.

Bagian-bagian kendaraan itu penting untuk perlindungan penumpang dan integritas struktural saat terjadi tabrakan.

Selama ini, industri otomotif umumnya menggunakan pelat baja hot-formed dengan kekuatan antara 1.300 hingga 1.800 MPa.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kekuatan material, yakni menghadirkan material dengan kekuatan tinggi tanpa mengorbankan sifat penting lain seperti ketangguhan, stabilitas, dan kemudahan dalam pembentukan.