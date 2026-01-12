Chery Membocorkan Spesifikasi iCar V27, SUV Offroad 1.200 Km

jpnn.com - Sebelum resmi debut pada kuartal pertama 2026, iCar—sub merek Chery—lebih dahulu “membocorkan” kehadiran SUV terbarunya, iCar V27.

Langkah itu langsung mencuri perhatian, lantaran V27 bukan sekadar model baru, melainkan SUV terbesar di bawah bendera iCar, sekaligus kendaraan Extended Range Electric Vehicle (EREV) pertama yang mereka miliki.

Mengusung desain kotak persegi khas SUV off-road, iCar V27 tampil dengan karakter kuat.

Lampu depan bundar, trim hitam pada spatbor, hingga ban serep yang terpasang di pintu bagasi berengsel samping memberi kesan tangguh sekaligus klasik.

Sentuhan diperkuat lampu belakang vertikal dan gagang pintu konvensional, seolah ingin menegaskan identitas SUV petualang sejati.

Dimensinya pun terbilang bongsor. Panjang 4.909 mm, lebar 1.976 mm, dan jarak sumbu roda 2.910 mm membuat V27 berdiri sebagai model paling besar yang pernah dirilis iCar.

Postur itu menjanjikan kabin lega sekaligus aura gagah di jalan.

Di balik bodinya, iCar V27 mengandalkan sistem EREV dengan mesin 1.5T sebagai penambah jangkauan, dipadukan motor listrik dan dua opsi baterai.