Chery Membukukan Penjualan Positif, Tiggo Cross Penyumbang Terbesar
jpnn.com, JAKARTA - Persaingan mobil listrik di Indonesia kian ketat. Di tengah tren tersebut, Chery mencatat hasil positif sepanjang September 2025 dengan pertumbuhan signifikan.
Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan Chery mencapai 2.105 unit, naik 78,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Capaian itu sebagian besar ditopang oleh varian Tiggo Cross, yang menjadi tulang punggung penjualan merek asal Tiongkok itu di tanah air.
“Secara keseluruhan, Tiggo Cross menyumbang lebih dari 50 persen penjualan Chery di Indonesia,” ujar Head of Brands Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan, di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Dari lini Tiggo Cross, varian CSH (Chery Smart Hybrid) menjadi yang paling diminati konsumen.
Varian CSH menguasai sekitar 80 persen dari total penjualan Tiggo Cross. “Artinya, pasar paling besar masih datang dari Tiggo Cross CSH,” tambah Rifkie.
Chery kini tengah fokus menggenjot penjualan versi CSH yang menawarkan kombinasi performa dan efisiensi bahan bakar.
SUV 5 penumpang itu dibekali mesin bensin 1.5L yang dipadukan motor listrik, transmisi Dedicated Hybrid Transmission (DHT), serta baterai 1.8 kWh.
Persaingan mobil listrik di Indonesia kian ketat. Di tengah tren tersebut, Chery mencatat hasil positif sepanjang September 2025 dengan pertumbuhan signifikan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pembuktian Performa dan Stabilitas Chery Tiggo 9 CSH di Trek Uji
- Mobil Listrik “Miring” di Bawah Rp 400 Juta: Pilihan & Harga Per Oktober 2025
- Setiap 25 Detik Satu Mobil Chery Laku di Pasar Global
- Chery Perkuat Kualitas Pelayanan Purnajual Lewat Technician Skill Contest 2025
- Viral Chery Tiggo 8 CSH Bermasalah, CSI Beberkan Hasil Investigasi
- Impresi Singkat Bersama Chery Tiggo Cross CSH Hybrid