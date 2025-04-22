Chery Mulai Buka Pemesanan SUV Fulwin T9L
jpnn.com, TIONGKOK - Chery mengumumkan telah membuka keran pemesanan untuk SUV baru Fulwin T9L di pasar China.
Menurut siaran CarNewsChina pada Sabtu (17/1), secara desain SUV hybrid itu memiliki gril depan semi-tertutup yang terintegrasi dengan lampu depan ramping.
Bumper bawahnya memiliki desain ventilasi berlapis
Mobil asal Tiongkok itu memiliki gagang pintu semi-tersembunyi dan kaca spion luar tanpa bingkai.
Di bagian belakangnya terdapat lampu lebar yang menampilkan desain melingkar dan matriks titik.
Bagian dalam kendaraan ini memiliki panel instrumen LCD penuh dan roda kemudi multifungsi dua warna.
Di bagian tengah dasbor terdapat layar IMAX HD 2,5K berukuran 17,3 inci.
Fulwin T9L dipasangi kursi depan ganda zero-gravity yang menawarkan pengaturan daya 16 arah untuk pengemudi dan penumpang, lengkap dengan ventilasi, pemanas, pijat, memori, penyangga pinggang, dan fungsi sandaran kaki.
