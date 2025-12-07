Chery & NPC Lepas Puluhan Altlet Muda Difabel Indonesia ke AYPG 2025 di Dubai

jpnn.com, SOLO - Chery Indonesia bersama National Paralympic Committee (NPC) Indonesia melepas puluhan atlet difabel Indonesia yang akan bersaing di Asian Youth Para Games (AYPG) 2025 yang berlangsung di Dubai, Uni Emirate Arab pada 7–14 Desember 2025.

Pabrikan mobil asal Tiongkok itu merasa bangga dapat mendampingi 120 anggota kontingen Indonesia yang terdiri dari 89 atlet dan 31 ofisial.

Dukungan itu menjadi wujud kontribusi Chery sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sekaligus mempertegas perannya sebagai merek global yang hadir dekat dengan para atlet muda dalam perjalanan mereka meraih prestasi.

President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo mengatakan Asian Youth Para Games 2025 adalah panggung keberanian dan keteguhan hati para atlet muda penyandang disabilitas.

Di balik setiap langkah mereka ada kerja keras yang luar biasa, dan Chery ingin menjadi bagian dari perjalanan itu.

"Kami sangat terinspirasi oleh determinasi para atlet yang sebagian besar berusia di bawah 21 tahun, yang terus mengembangkan diri dan kualitas hidup mereka,” ujar Zeng Shuo.

Dia menambahkan dukungan Cheri terhadap AYPG 2025 merupakan komitmen perusahaan terhadap program ESG (Environmental, Social, and Governance), sekaligus memperkuat nilai-nilai keberagaman, inklusivitas, dan pembangunan berkelanjutan.

Prinsip itu tercermin dalam pengembangan teknologi Chery yang diarahkan agar inklusif, aman, dan dapat diakses lebih banyak orang.