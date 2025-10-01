Chery Perkuat Kualitas Pelayanan Purnajual Lewat Technician Skill Contest 2025

jpnn.com, BEKASI - PT Chery Sales Indonesia (CSI) menggelar Technician Skill Contest 2025 di Chery Training Center, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan kompetisi tahunan yang mempertemukan para teknisi terbaik dari seluruh dealer Chery di Indonesia.

Final yang berlangsung pada 29 dan 30 September 2025 itu menjadi puncak dari rangkaian seleksi yang dimulai sejak Juni lalu.

Melalui tahap training teknikal level 1 & 2, diikuti dengan tes online pada 30 Juni dan 29 Agustus 2025 terpilih enam teknisi dengan skor tertinggi lebih dari 100 peserta.

Enam finalis akan beradu keterampilan untuk meraih predikat sebagai teknisi terbaik Chery di Indonesia.

Head of Brand & Marketing Department PT Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan mengatakan Chery Technician Skill Contest membuka jalan bagi pemenang untuk tampil di kancah internasional.

Menurutnya, teknisi terbaik akan mengikuti Chery Global Contest di China mulai tahun depan.