Chery Q Jadi Penopang Kebahagiaan CSI Selama GIIAS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Chery Indonesia menutup ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 dengan catatan memuaskan, terutama untuk Chery Q.

Sepanjang pameran, Chery mengantongi 3.500 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), naik 62,56 persen dibandingkan capaian 2.153 SPK pada GIIAS 2025.

Menariknya, separuh dari total pemesanan tersebut datang dari satu model, yakni Chery Q.

Compact EV yang baru diluncurkan pada 31 Juli 2026 itu menyumbang sekitar 1.750 SPK.

Bukan hanya soal penjualan. Chery Q juga menjadi model yang paling banyak menarik pengunjung untuk menjajal langsung.

Dari sekitar 2.000 sesi test drive selama pameran, sebanyak 1.355 sesi atau 67,7 persen merupakan Chery Q.

Antusiasme tersebut menjadi sinyal kuat bahwa mobil listrik berukuran kompak mulai mendapat tempat di pasar.

Chery Q menawarkan kombinasi fitur, teknologi keselamatan, dan kemampuan jelajah yang ditujukan untuk kebutuhan mobilitas harian.