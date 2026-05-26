Chery Q Siap Temani Mobilitas Urban, Fitur Simpel Ini Justru Jadi Nilai Plus
jpnn.com, JAKARTA - Teknologi di Tengah tren mobil Listrik kekinian, tidak semua fitur yang terasa berguna justru datang dari hal besar.
Di Chery Q, perhatian justru diberikan pada detail-detail kecil yang dekat dengan kebutuhan harian pengguna urban.
Salah satu kelebihan Chery Q yang sangat fungsional bagi mobilitas urban adalah penyematan fitur power folding side mirror.
Kelengkapan ini mempermudah pengemudi saat bermanuver di area padat atau gang sempit, memberikan ketenangan ekstra saat melintasi ruang perkotaan yang terbatas.
Chery tampaknya memahami bahwa mobilitas kota tidak selalu soal akselerasi atau tenaga besar.
Kemudahan saat parkir dan kenyamanan berkendara sehari-hari juga menjadi bagian penting dari pengalaman pengguna kendaraan listrik modern.
Bukan hanya bisa melipat otomatis, spion pada Chery Q juga sudah dilengkapi electric heating mirror.
Fitur pemanas pada kaca spion tersebut membantu menjaga visibilitas tetap optimal ketika embun atau air hujan menempel di permukaan kaca.
Di Chery Q, perhatian justru diberikan pada detail-detail kecil yang dekat dengan kebutuhan harian pengguna urban.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perluas Dominasi di Sumsel, Chery Resmikan Dealer Baru di Palembang
- Pemesanan Awal Chery Q Dibuka, Harga Rp 200 Jutaan
- Chery Q Menyapa Publik Indonesia, Baterainya Bisa Dicas dalam Waktu 16 Menit
- Senyum Manis Chery Group pada April 2026
- Dihantam Pemain China, Nissan Terseok-seok di Eropa
- Mengenal Teknologi Pintar Chery Valet Parking Driver